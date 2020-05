Học sinh trở lại trường sau khi nghỉ vỉ dịch Covid-19: Làm sao bắt nhịp với việc học?

Giáo viên và học sinh kết nối với nhau bằng cảm xúc Còn tiến sĩ Pham Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý. chỉ ra rằng, giai đoạn này đi học, việc bắt nhịp có phần nhẹ nhàng hơn so với thời điểm sau khi nghỉ tết bởi sau thời gian nghỉ tết và nghỉ do dịch, học sinh nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè và háo hức với ngày trở lại trường. Việc trở lại trường lần này khiến giáo viên khá vất vả vì phải vừa lo chống dịch, vừa phải lo hoàn tất kiến thức. Nhưng ở góc độ tâm lý, thì hệ miễn dịch của cơ thể đến từ tâm lý vui vẻ vì vậy để học sinh có cơ chế phòng dịch tốt thì trước hết, giáo viên vẫn cần kết nối với học trò, tạo những trò chơi nhẹ nhàng, vui vẻ cùng khơi gợi hỏi đáp về các nguyên tắc an toàn. Hãy kết nối bằng cảm xúc chứ không nên nhồi nhét theo kiểu dọa dẫm, dội gáo nước lạnh khiến học trò sợ, căng thẳng sễ khiến ảnh hưởng đến sự thoải mái trong tiếp nhận kiế thức ở những ngày sau. Về phía gia đình, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cũng lưu ý, khi con trở lại trường, bên cạnh cùng làm và nhắc nhở con chuẩn bị những đồ dùng vật dụng cần thiết như khẩu trang, nước rửa tay thì hãy nhẹ nhàng nhắc con những nguyên tắc trong phòng chống dịch. Và cũng đừng nên gây áp lực, lo lắng, căng thẳng quá mức cần thiết.