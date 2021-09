Sau vụ học sinh tử vong vì điện giật, Hà Nội rà soát an toàn học trực tuyến

Trước đó, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng cho biết trong chương trình giáo dục từ mầm non đến phổ thông đã có những nội dung kiến thức lồng ghép dạy cho học sinh các kỹ năng tự phòng ngừa tai nạn như: dạy trẻ nhận biết các thiết bị điện và các vật gây nguy hiểm, gây cháy nổ, đồng thời nghiêm cấm không được sờ vào những vật dụng đã cảnh báo… Cũng theo ông Tiến, trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến ở nhà và tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị điện thì vai trò của mỗi gia đình trong bảo đảm an toàn cho con em mình là đặc biệt quan trọng. Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nhắc nhở bậc cha mẹ cần lưu ý nguồn điện, ổ điện đảm bảo an toàn khi cắm máy tính cho con học trực tuyến; cần hướng dẫn và dần hình thành cho con các kỹ năng sử dụng thiết bị trong gia đình một cách an toàn. "Với trẻ nhỏ ở cấp tiểu học, rất cần có sự quan tâm, giám sát, hỗ trợ của người lớn trong việc sử dụng các thiết bị học trực tuyến tại gia đình để đảm bảo giờ học hiệu quả, an toàn", ông Tiến nói.