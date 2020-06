Sẽ rất buồn nếu cây phượng bị đốn hết!

Đừng đổ thừa Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, nguyên Trưởng bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết không nên từ một sự cố nào đó mà đổ thừa, cấm trồng hoặc đốn hết cây phượng. "Loại cây nào cũng có đặc tính riêng của nó, nếu chúng ta biết cách trồng, chăm sóc và bảo quản thì không đáng lo ngại, đồng thời góp phần tạo mảng xanh, che mát sân trường, giúp không gian mát mẻ, không khí trong lành hơn", ông Diệp nói. Tiến sĩ Diệp cho rằng cây phượng là loài cây rất dễ sống, dễ ra rễ, do đó nhiều người thường hay mua những cây lớn về trồng. Nhưng điều này sai lầm, dù dễ sống nhưng nếu thân to mà rễ ít và yếu, cây rất dễ đổ, ngã, bật gốc. Đó là chưa nói đến thân cây dễ sâu bệnh, mục, rỗng theo thời gian. Tiến sĩ Diệp cho rằng, loại cây nào cũng có đặc tính riêng của nó, nếu chúng ta biết cách trồng, chăm sóc và bảo quản thì không đáng lo ngại Ảnh: Tấn Đạt “Khi trồng cây phượng, nên trồng cây cao khoảng 3 m trở lại, chăm sóc cho bộ rễ đủ đất ăn, bám sâu vào lòng đất. Ngoài ra cũng nên thường xuyên quan sát, nếu thấy cây có dấu hiệu bệnh, mục rỗng thì nên đốn bỏ, trồng cây khác. Nếu cây còn khỏe và phát triển tốt, tới mùa ra hoa trái hay mùa mưa cần tỉa bớt cành, hạ thấp cây để chúng không bị gãy, đổ, gây nguy hiểm cho con người. Đặc biệt, khi cây tới tuổi, khoảng chừng vài chục năm, chúng ta có thể thay cây mới để đảm bảo an toàn”, ông Diệp phân tích.