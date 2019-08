Sẽ thành lập các đoàn kiểm tra về thu chi đầu năm học

Theo đó, Sở yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh HS để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục

Cụ thể, Sở quy định khung 6 khoản thu như sau: Tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày của bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng/HS, bậc THCS không quá 200.000 đồng, THPT không quá 300.000 đồng; Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú của bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng, các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng; tiền vệ sinh bán trú không quá 50.000 đồng/tháng; tiền thiết bị phục vụ bán trú của bậc mầm non không thu quá 450.000 đồng/năm, các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm; tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng; tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận với phụ huynh HS.

Bên cạnh đó, trong văn bản hướng dẫn do Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam ký có nêu rõ, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích thực hiện công khai kế hoạch thu - chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn…