Singapore nâng trợ cấp giáo dục mầm non, thêm 30.000 hộ gia đình được hưởng

Theo đó, chính phủ Singapore sẽ nâng mức trần thu nhập hằng tháng để các gia đình được hưởng trợ cấp chi phí giáo dục mầm non từ mức 7.500 SGG hiện nay lên 12.000 SGD vào năm tới. Theo đó sẽ có thêm 30.000 hộ gia đình sẽ được hưởng trợ cấp chi phí giáo dục mầm non, theo kênh CNA.

“Đối với những phụ huynh có thu nhập trung bình, chi phí cho con học mầm non có thể chiếm phần lớn ngân sách chi tiêu cho gia đình của họ, đặc biệt nếu có ít nhất 2 đứa trẻ học mầm non cùng lúc”, Thủ tướng Lý chỉ ra. Trích dẫn kết quả của một cuộc khảo sát gần đây, ông Lý cho hay nhiều bậc cha mẹ trẻ vẫn quan ngại về việc khả năng cho con họ mầm non.