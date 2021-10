Sở GD-ĐT Quảng Nam nói gì về việc luân chuyển giáo viên gây bức xúc dư luận?

Giám đốc Sở GD-ĐT phân trần

Sáng 1.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về việc một số ý kiến trái chiều trong việc luân chuyển giáo viên, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết việc tăng cường giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đã triển khai từ đầu năm học 2019 - 2020, đến nay cũng đã được 3 năm.

Lý giải về việc phải tăng cường giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ông Quốc cho rằng trong quyết định phân bố ngân sách của UBND tỉnh và Sở Tài chính bao giờ cũng yêu cầu đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, lý giải về việc luân chuyển giáo viên ẢNH: C.X

Cụ thể, Sở Tài chính đã tham mưu dự toán đối với tiền quỹ lương với các trường có giáo viên thừa so với định mức và cấn trừ trực tiếp vào dự toán năm 2021 của các trường. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở GD-ĐT không phân bố dự toán quỹ lương giáo viên thừa so với quy định đối với các trường có số giáo viên thừa theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính đề nghị Sở GD-ĐT rà soát, sắp xếp lại giáo viên phù hợp với quy định mỗi trường lớp giữa các đơn vị trường học. Trường hợp không sắp xếp được (do thừa cục bộ) thì đề nghị báo cáo cụ thể để Sở Tài chính có cơ sở tham mưu, xử lý theo quy định.

Ông Quốc cho rằng, chuyện thừa thiếu cục bộ trong các trường là cả nước chứ không riêng gì tỉnh Quảng Nam. Nhưng bây giờ, để cân đối nguồn tài chính chi trả quỹ lương và tỷ lệ học sinh thì Sở GD-ĐT buộc phải tăng cường từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Theo ông Quốc, việc luân chuyển giáo viên thì Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các trường, yêu cầu lãnh đạo nhà trường phối hợp với các tổ đoàn thể chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn, tổ công đoàn họp rà soát, xem kỹ lưỡng từng trường hợp. Căn cứ trên số lớp để tính số giáo viên, cộng với kiêm nhiệm để cho ra con số môn nào thừa, môn nào thiếu. Từ đó, lập biên bản và danh sách giáo viên đề nghị điều hòa, thuyên chuyển.

Lãnh đạo nhà trường và cán bộ chủ chốt xem xét kết quả họp và danh sách đề nghị điều hòa, thuyên chuyển của các tổ, nhóm chuyên môn, thống nhất lập danh sách giáo viên được giao gửi về Sở GD-ĐT. Trên cơ sở danh sách đề cử của đơn vị theo chỉ tiêu và địa chỉ được giao, Sở GD-ĐT ban hành quyết định điều chuyển giáo viên giữa các đơn vị phù hợp.

“Việc luân chuyển không có áp đặt mà có hướng dẫn, quy trình cụ thể bài bản. Nó thể hiện sự công khai trên tất cả các trường, chứ không có kiểu ngồi trên phán xuống là được”, ông Quốc khẳng định.

Tăng cường giáo viên theo hình thức “tịnh tiến”

Phóng viên đặt câu hỏi nếu để tổ bộ môn lập danh sách thì có hay không việc “lợi ích nhóm"? Ông Quốc cho rằng, hoàn toàn sẽ không có chuyện “lợi ích nhóm” vì Sở GD-ĐT đã có chỉ đạo là phải có ý kiến từng người, ghi rõ cụ thể người được luân chuyển trong văn bản cuộc họp. Việc này Sở GD-ĐT cũng đã dự lường từ rất lâu.

Ông Quốc cho biết thêm Sở GD-ĐT đã có cuộc họp vào ngày 18.9 với 61/63 giáo viên được tăng cường trong đợt này và hiệu trưởng của các trường THPT trong toàn tỉnh. Cuộc họp có 8 ý kiến của giáo viên cho rằng cách làm của trường là khoán thẳng cho tổ nhưng không giải thích cụ thể nên làm giáo viên bức xúc.

“Sau khi giải thích, động viên thì các thầy cô đều đồng thuận những việc làm của Sở ngay trong cuộc họp. Đa số giáo viên mong muốn khi tăng cường thì được sắp xếp trường gần để đi, về trong ngày”, ông Quốc nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay đã trình bày rõ các phương án trong quy định ban hành về điều động, điều chuyển giáo viên cho những năm tiếp theo để trình lên UBND tỉnh.

“Việc thừa thiếu là không thể xóa được nhưng phải làm sao để giải quyết cho phù hợp. Những năm tiếp theo, Sở GD-ĐT sẽ sắp xếp việc tăng cường giáo viên theo hình thức “tịnh tiến”, có nghĩa giáo viên sẽ được tăng cường đến các trường gần với nơi mình ở”, ông Quốc nêu phương án.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT, khẩn trương báo cáo, giải trình việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường THPT thuộc Sở GD-ĐT này quản lý trong 3 năm học gần nhất.

Được biết, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra sau khi có dư luận bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội trước việc Sở GD-ĐT tỉnh điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên chưa thật sự hợp lý, khiến nhiều giáo viên lo lắng, không còn tâm lý để giảng dạy.