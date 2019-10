Sôi nổi, kịch tính chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia xứ Quảng

Sáng 21.9, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) diễn ra cuộc thi chung kết năm chương trình "Học trò xứ Quảng" năm 2019.

Cuộc thi Chung kết năm 2019 với sự tham gia tranh tài của 4 gương mặt đã xuất sắc vượt qua 32 đối thủ nặng ký của năm vừa qua, đó là : Văn Thành An, (Trường THPT chuyên Lê Thành Tông, TP. Hội An, Quảng Nam); Võ Duy Nhất (Trường THPT Bắc Trà My, H.Bắc Trà My); Phan Văn Thiện Nhơn (Trường THPT Tiểu La, H.Thăng Bình) và Hứa Nhật Minh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

4 thí sinh tham gia chung kết năm học trò xứ Quảng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đúng với tính chất của cuộc thi chung kết năm, cuộc tranh tài gây cấn, hấp dẫn đã diễn ra ngay từ vòng thi đầu tiên; cả 4 thí sinh đều chứng tỏ họ xứng đáng đại diện cho 36 gương mặt của năm 2019 để tranh tài ở cuộc thi chung kết. Trải qua 4 phần thi: “Lai kinh ứng thí”, “Vượt Hải Vân quan” “Ngũ phụng tề phi” và “Xứng danh đất học”, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, 4 thí sinh đã có những màn đấu trí hấp dẫn, kịch tích, đưa ra câu trả lời ở những giây sớm nhất để giành điểm.

Với sự tự tin và quyết đoán trong từng câu trả lời, thí sinh Hứa Nhật Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã xuất sắc dành được 295 điểm qua đó vượt qua 3 đối thủ để xứng đáng trở thành Quán quân năm 2019 Chương trình Học trò xứ Quảng; thí sinh về nhì là Phan Văn Thiện Nhơn; 2 thí sinh đứng ở vị trí thứ 3 là Văn Thành An và Võ Duy Nhất.

Nhiều bạn học sinh tham gia cổ vũ cho các thí sinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết chương trình Học trò xứ Quảng là sân chơi tri thức mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất học Quảng Nam. Tại đây, các em không chỉ được trang bị những kiến thức bổ ích, đa dạng, trải đều trên nhiều lĩnh vực mà còn rèn luyện sự tự tin, kỹ năng sống cho lứa tuổi học trò. Sân chơi tri thức này đã phát hiện nhiều nhân tố mới, những gương mặt ưu tú từ khu vực miền núi, trung du cho đến đồng bằng… Đây là nơi chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão lớn, mở ra cho các em những chặng đường mới trên hành trình khám phá và chinh phục tri thức.

Cuộc thi chung kết game show "Học trò xứ Quảng" năm 2019 diễn ra vào đầu tháng 10.2019 và được Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) truyền hình trực tiếp. Chương trình học trò xứ Quảng bắt đầu từ năm 2015, đến nay đã có 4 năm tiếp sóng. Chương học trò xứ Quảng được xem là Đường lên đình OLympia thu nhỏ ở Quảng Nam.