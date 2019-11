SV Duy Tân Vô địch cuộc thi ‘SV với An toàn thông tin ASEAN 2019’ miền Trung

Đạt được điểm số cao nhất tại vòng Sơ khảo, 2 đội tuyển ISITDTU và ISITDTU2 của ĐH Duy Tân đã nhận được “vé” tham dự vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29.11.2019.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân

Vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019 diễn ra ngày 3.11.2019, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Cục An toàn thông tin tổ chức đồng thời tại 3 khu vực: Khu vực miền Bắc - Thủ đô Hà Nội (tại Học viện Kỹ thuật Mật mã); Khu vực miền Trung - TP.Đà Nẵng (tại ĐH Duy Tân), và khu vực miền Nam - TP.HCM (tại ĐH Quốc tế Sài Gòn).

Đây là năm thứ 12 cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của 72 đội thi đến từ 32 cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên, cuộc thi mở rộng ra khu vực ASEAN; do đó, 10 đội tuyển giành giải cao nhất vòng Sơ khảo sẽ tham dự Chung kết toàn quốc cùng sự góp mặt của một số đội tuyển xuất sắc nhất đến từ nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN.

Phát biểu tại cuộc thi, TS Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chia sẻ: “Ngày nay, dữ liệu các hệ thống thông tin ngày càng được mở rộng và cần phải có cơ chế bảo mật cao nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Do đó, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đưa ra các cấp độ khác nhau để đánh giá mức độ của công tác bảo mật thông tin. Nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao theo đó đóng vai trò quan trọng, trong việc tiếp cận các ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ an toàn dữ liệu. Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin diễn ra hằng năm cũng nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các học viện, trường đại học cũng như đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, và học tập. Cuộc thi còn là hoạt động ý nghĩa tạo cơ hội cho sinh viên các nước ASEAN cùng nhau giao lưu, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đảm bảo an toàn thông tin”.

Đội tuyển ISITDTU2 và ISITDTU3 của ĐH Duy Tân giành giải Nhì và giải Ba tại Cuộc thi

Vòng Sơ khảo tại khu vực miền Trung là cuộc tranh tài quyết liệt của 7 đội tuyển đến từ 4 trường, gồm:

• Trường ĐH Duy Tân,

• Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng,

• Trường ĐH Quảng Bình, và

• Trường ĐH Thông tin Liên lạc.

Với hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF) theo vấn nạn (jeopardy), các đội thi phải vượt qua thử thách với 4 kỹ năng:

• Khai thác lỗ hổng (web, phần mềm hệ thống),

• Dịch ngược,

• Điều tra số,

• Mã hóa.

Xuất sắc đạt 401 điểm, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã trở thành đội đạt điểm số cao nhất và giành giải Nhất cuộc thi. 2 đội tuyển của Trường ĐH Duy Tân lần lượt nhận giải Nhì và giải Ba là ISITDTU2 và ISITDTU3 với 301 điểm. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Khuyến khích cho đội tuyển BKDN_SSW thuộc Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng và đội tuyển QBU thuộc Trường ĐH Quảng Bình.

Theo đó, 2 đội tuyển có số điểm cao nhất là ISITDTU và ISITDTU2 sẽ cùng 8 đội tuyển đến từ các khu vực miền Bắc và miền Nam hội ngộ tại vòng Chung kết cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”. Trong đó, 5 đội miền Bắc gồm:

• Just ∫du It! (Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội),

• KMA PeBois (Học viện Kỹ thuật mật mã),

• Nupakachi (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội),

• z3r0_night (ĐH FPT),

• Y45uno (Học viện An ninh nhân dân)

và 3 đội miền Nam, gồm:

• UIT-BEAN (Trường ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM),

• Noobiens (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM),

• H2DP (Học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM).

Sinh viên Thái Trường Duy, ngành Kỹ thuật Mạng, khoa Công nghệ thông tin, ĐH Duy Tân - thành viên của đội tuyển ISITDTU giành giải Nhất cuộc thi chia sẻ: “Cuộc thi đã giúp chúng em nâng cao hơn nữa kỹ năng phân tích lỗ hổng, mã hóa thông tin, xây dựng cách thức phòng chống các cuộc tấn công và bảo vệ hệ thống mạng. Với tâm thế bình tĩnh và tràn đầy tự tin, nhóm chúng em rất vui mừng khi giành được giải thưởng cao nhất tại vòng thi Sơ khảo khu vực miền Trung. Hy vọng rằng, với sự đoàn kết và nỗ lực hết mình, chúng em sẽ tiếp tục đoạt được giải thưởng cao tại vòng thi Chung kết sắp đến”.