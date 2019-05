Tăng học sinh giỏi do cách xét tuyển như... mơ

Học sinh giỏi lớp 12 có chiều hướng tăng ?

Với cấp THPT, từ năm 2015 - khi tổ chức thi “2 trong 1”, để chống “trượt” cho HS, ngành GD-ĐT dùng 50% điểm học bạ lớp 12 và 50% điểm thi để xét tốt nghiệp THPT. Từ năm nay, Bộ GD-ĐT quyết định tăng tỷ trọng điểm thi lên 70% để tránh tình trạng điểm thi quá thấp nhưng HS vẫn đỗ tốt nghiệp vì có điểm học bạ làm cứu cánh.

Thế nhưng, HS một số trường THPT ở tốp dưới tại Hà Nội phản ánh, nhà trường vẫn tìm cách để nâng điểm HS lớp 12 lên thật cao, bù vào điểm xét học bạ giảm xuống. Ví dụ, trước đây chỉ cần “làm đẹp” điểm học bạ khoảng 7 điểm cộng với điểm thi 3 - 4 điểm là HS dưới mức trung bình đã đủ điểm tốt nghiệp thì nay trường nới tay lên tới 8, 9 điểm trong học bạ. Do vậy, số HS giỏi của lớp 12 cao hơn hẳn so với lớp 10, 11 của chính trường đó. “Trường em tỷ lệ HS giỏi lớp 12 hơn 60%, cao gấp đôi so với số HS giỏi của lớp 11”, một HS của trường THPT có điểm đầu vào ở mức trung bình ở Hà Nội, cho biết.