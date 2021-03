Thăng hạng, xếp lương giáo viên sắp thay đổi thế nào?

Thay đổi cách xếp lương GV từ mầm non đến THCS Chùm thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, công lập. Yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo với GV mầm non, tiểu học, THCS tăng lên theo luật Giáo dục 2019, nên hệ số lương của GV cũng tăng tương ứng. Theo đó, từ 20.3.2021 các thông tư trên sẽ có hiệu lực, cách xếp lương cho GV các cấp theo chức danh nghề nghiệp mới tương ứng như sau: GV mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86 - 4,98). GV tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 - 4,98). GV THCS áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).