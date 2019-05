Thanh Hóa: Hiệu trưởng chỉ đạo cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ mầm non

Ngày 13.5, UBND thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã công bố kết luận thẩm tra, xác minh về những sai phạm diễn ra tại Trường mầm non Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) mà báo Thanh Niên đã phản ánh.

Cụ thể, đoàn thanh tra xác định, bà Lê đã thu hơn 116 triệu đồng của phụ huynh để mua đồ dùng học phẩm, nhưng không qua sổ sách, chi sai mục đích. Đáng lẽ, khoản tiền này phải được sử dụng để mua đồ dùng học tập, nhưng bà Lê lại chỉ đạo và quyết chi hơn 30,5 triệu đồng để trả nợ cho giáo viên, chi công thu tiền, dùng mua tài liệu tại Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố…

Trường mầm non Quảng Thắng, nơi xảy ra các sai phạm

Năm học 2018-2019, trường thu tới hơn 101 triệu đồng để phục vụ các hoạt động lễ hội, nhưng cũng không mở sổ sách theo dõi. Năm học 2017-2018 và 2018-2019 thu tiền để mua đồ dùng phục vụ bán trú, nhưng không mua bát, thìa, chăn mùa đông, chậu, nồi, tủ bảo ôn, bếp gas công nghiệp… như dự toán ban đầu...

Cụ thể, bà Lê đã chỉ đạo giáo viên mỗi bữa ăn phải cắt bớt từ 20-25 suất ăn so với thực tế. Tổng số suất bị cắt là 1.746 suất ăn, trị giá gần 42 triệu đồng. Việc cắt bớt suất ăn đồng nghĩa với khẩu phần ăn của mỗi học sinh bị thiếu dinh dưỡng, thiếu khẩu phần. Bà Lê giải thích là cắt bớt suất ăn để lấy tiền thi thoảng tổ chức tiệc buffe cho học sinh (?)

UBND thành phố Thanh Hóa đã gửi văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ việc nhận tiền chạy việc của bà Ngô Thị Hồng Lê

Đối với nội dung các giáo viên tố cáo bà Lê gợi ý và nhận của 3 giáo viên tổng số tiền 130 triệu đồng để "chạy" ký hợp đồng dài hạn. Nội dung này, các giáo viên cũng đã gửi tài liệu là những đoạn ghi âm chứng minh bà Lê tìm gặp giáo viên để trả lại tiền khi biết đoàn thanh tra làm việc. Do không có chuyên môn xác định tính xác thực của các đoạn ghi âm, nên UBND thành phố Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Thanh Hóa vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý sau.

Từ những nội dung đã được xác minh, làm rõ, UBND thành phố Thanh Hóa kết luận: trách nhiệm chính để xảy ra nhiều sai phạm là bà Ngô Thị Hồng Lê. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của hiệu phó, kế toán và thủ quỹ nhà trường.

Vì vậy, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường mầm non Quảng Thắng phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và kiến nghị hình thức xử lý đối với bà Ngô Thị Hồng Lê ; kiểm điểm trách nhiệm của những người liên quan khác. Đồng thời, yêu cầu Trường mầm non Quảng Thắng phải hoàn trả tổng số tiền hơn 57 triệu đồng do thu chi không đúng mục đích, không sử dụng cho phụ huynh.