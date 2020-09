Thêm 7 ngành lần đầu tiên tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia

Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra hiệu quả và công bằng , quy chế kỳ thi cũng có những điều chỉnh so với trước. Trong đó nổi bật là thời gian làm bài thi đã được tăng lên từ 12 đến 15 tiếng (tương đương thời gian làm bài thi của kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN), thay vì chỉ làm bài 8 tiếng như trước đây. Đặc biệt, kỳ thi có sự tham gia của đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan cho kỳ thi.