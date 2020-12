Thêm hàng ngàn học sinh nghỉ học do liên quan đến các ca nhiễm Covid-19

Chiều 2.12, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục quận 6, UBND quận 6, TP.HCM, quyết định cho khoảng 2.000 học sinh 2 trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Quận 6 đang cảnh giác cao độ sau nhiều ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở TP.HCM

Được biết, 4 giáo viên của 2 trường nói trên đang trong thời gian cách ly, thực hiện các xét nghiệm Covid-19 theo quy định của ngành y tế. Sau khi có thông báo an toàn thì quận sẽ tổ chức cho học sinh đi học trở lại

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm nay, có thêm khoảng 2.000 học sinh 2 Trường tiểu học Lê Văn Tám và tiểu học Bình Tiên, cùng học sinh lớp 12A4 Trường THPT Bình Phú được nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Lưu Hồng Uyên thông tin, trong sáng nay, một giáo viên tin học đang dạy tại 2 trường tiểu học nói trên đã báo cáo với nhà trường việc có tham gia lớp học và có tiếp xúc với bệnh nhân 1349 tại trung tâm ngoại ngữ. Ngay sau tiếp nhận thông tin này, nhà trường đã báo cáo với UBND quận 6 và xét trên tình hình thực tế, để đảm bảo an toàn cho học sinh, quận đã quyết định cho học sinh các trường tạm dừng việc học tại trường. Những trường nói trên, khi đảm bảo an toàn thì quận sẽ thông báo để học sinh đi học trở lại.

Nhiều nơi ở quận 6 bị phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 1347, 1348, 1349

Cũng liên quan đến nam sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) là trường hợp F1 của giáo viên trung tâm ngoại ngữ nhiễm Covid-19, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng tiếp tục cho 48 học sinh lớp 10A3 và 4 giáo viên giảng dạy của lớp này tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo an toàn của cơ cơ quan y tế.

Trong thời gian nghỉ tại nhà do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, học sinh sẽ thực hiện việc học theo hình thức trực tuyến.