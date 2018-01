Một số câu hỏi đánh giá kiến thức trong đề thi đánh giá năng lực Sông nào lớn nhất ở đồng bằng Đông Âu?

(A) Enisei

(B) Obi

(C) Volga

(D) Lena



Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập bởi 5 quốc gia Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines:

(A) Tháng 8 năm 1967,

tại Singapore

(B) Tháng 8 năm 1967,

tại Bangkok

(C) Tháng 8 năm 1976, tại

Kuala Lumpur

(D) Tháng 8 năm 1976,

tại Manila



UNCLOS là chữ viết tắt của tên gọi nào dưới đây?

(A) Hiến chương

Liên Hiệp Quốc

(B) Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển

(C) Bộ quy tắc ứng xử ở

Biển Đông

(D) Tuyên bố ứng xử ở

Biển Đông



Đây là các câu hỏi trích từ đề thi đánh giá năng lực mẫu của ĐH Quốc gia Hà Nội. Những câu hỏi này đánh giá kiến thức ở bậc thấp nhất trong thang đánh giá nhận thức: mức độ biết. Các câu hỏi như vậy chỉ kiểm tra kiến thức xã hội đơn thuần. Việc trả lời đúng hay sai những câu hỏi này không giúp khẳng định bất cứ điều gì về năng lực lập luận hay giải quyết vấn đề của TS. Những câu hỏi này chỉ thúc đẩy việc học gạo.