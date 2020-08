Thi đánh giá năng lực: Thí sinh vắng hơn một nửa

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức diễn ra ở 4 địa phương: TP.HCM, Bến Tre, An Giang và Nha Trang (Khánh Hòa). Theo số liệu, đợt thi này có 53.341 thí sinh (TS) đăng ký (TP.HCM 43.770, Nha Trang 3.955, An Giang 2.820 và Bến Tre 2.796). Tuy nhiên, số TS đến dự thi chỉ 23.768, đạt tỷ lệ 44,56% (tỷ lệ vắng thi nhiều nhất tại An Giang, tới gần 63%, Bến Tre trên 61%).