Thí sinh Phú Thọ chụp đề môn văn gửi ra nhờ bạn làm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên internet xuất hiện hình ảnh chụp đề thi môn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

[VIDEO] Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nói về việc thí sinh Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi chụp ảnh đề thi ngữ văn phát tán lên mạng xã hội

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định thí sinh Trần Đình Xuân, phòng thi số 0377, điểm thi số 22, Trường THPT Thanh Sơn (Phú Thọ), là thí sinh tự do, đã có hành vi sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn, sau đó gửi cho anh Đinh Công Lâm (22 tuổi, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) qua ứng dụng tin nhắn trên mạng xã hội để nhờ giải hộ.

Do không giải được nên anh Lâm tiếp tục gửi hình ảnh của đề thi môn ngữ văn cho chị Trang, sinh viên Trường đại học sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc. Sau khi giải xong câu 2 và câu 3 của phần đọc hiểu môn ngữ văn, chị Trang gửi cho anh Lâm để anh này gửi vào cho Xuân. Tuy nhiên, khi đáp án được chuyển qua điện thoại vào cho Xuân cũng là lúc kết thúc thời gian thi.