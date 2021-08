Thí sinh tự do có được xét tuyển 'đặc biệt'?

Thí sinh tự do có được thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM ? Chiều 12.8, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức cho TS đã hoàn tất việc đăng ký dự thi đợt 2 từ trước và nhóm TS được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo danh sách của Bộ GD-ĐT. TS tự do đã tốt nghiệp THPT các năm trước, nếu đã hoàn tất việc đăng ký dự thi từ trước theo quy định của ĐH này, vẫn được tham gia thi. Trước đó, cổng đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH này đã kết thúc ngày 15.6. Hà Ánh