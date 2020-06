Thí sinh tự do thi và xét tuyển năm 2020 như thế nào?

Em là thí sinh tự do . Năm 2019, em thi tốt nghiệp không đậu. Năm nay em muốn dự thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH thì em nên làm thế nào?

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Để được xét tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Đối tượng là thí sinh tự do đăng ký dự thi tại địa điểm do sở GD-ĐT quy định.

Ngoài các hồ sơ quy định như thí sinh là học sinh lớp 12, hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tự do phải có thêm: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12; bản sao Bằng tốt nghiệp THCS; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có học bạ theo chương trình THPT nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2020 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước...

Em đã tốt nghiệp THPT năm 2019 nhưng không trúng tuyển ĐH. Năm nay em chỉ xét tuyển ĐH thôi thì làm thủ tục như thế nào? Em sẽ thi tại trường phổ thông cũ của em hay là ở địa phương khác?