Thi THPT quốc gia: 4 thí sinh thi lại môn văn do lỗi của giám thị

Tại cuộc họp báo trên, ông Mai Văn Trinh nhận định khâu coi thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, kỷ cương kỳ thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả điểm thi trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót xảy ra ở một số hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi , in sao đề thi như: phát nhầm đề thi cho TS, in thiếu đề thi dẫn đến TS phải làm bài muộn giờ so với quy định.