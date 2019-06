Thi THPT quốc gia: Vì sao đề thi dễ hơn năm ngoái?

Ý KIẾN Phổ điểm môn hóa từ 5,5 - 6 Đề thi bám sát theo đề tham khảo của Bộ trước đó, có 60% kiến thức cơ bản, tức 24 câu đầu dùng để xét tốt nghiệp mà bất cứ HS trung bình nào cũng đều có thể làm được, từ câu 65 trở đi mức độ phân hóa dần cho đến câu 72 là dùng cho các em có trình độ khá giỏi. Từ câu 73 trở đi độ phân hóa cao thể hiện rõ nét nên chỉ những em có khả năng suy luận và kỹ năng tính toán cao mới có thể giải quyết rốt ráo. So với đề năm trước, đề năm nay có phần dễ hơn chút ít. Dự đoán điểm 10 cũng không nhiều so với năm trước, trong đó phổ điểm tập trung ở mức 5,5 đến 6. Nguyễn Đình Độ (Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM) Điểm 9, 10 môn lý sẽ không nhiều Đề thi năm nay gồm 4 câu thuộc kiến thức lớp 11 và 36 câu thuộc kiến thức lớp 12. Trong đó, 22 câu đầu tiên tương đối dễ nên HS trung bình khá chỉ cần nhận biết và thực hiện 1 phép tính thì chọn được đáp án đúng. Từ câu 33 đến 40 tương đối khó trong đó câu 33, 38, 39, 40 là rất khó, chỉ có những HS giỏi thật sự mới có thể làm đúng được. Dự đoán, điểm 5 - 6 sẽ khá nhiều, điểm 9 - 10 sẽ rất ít do vận dụng quá nhiều kiến thức toán và bị hạn chế về thời gian. Giáo viên Nguyễn Thế Phong (Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM) Môn sinh có nhiều câu hỏi vận dụng Nhìn chung đề không khó hơn các năm trước, nhưng HS cũng phải học kỹ lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tính toán. Năm nay đề ra khá nhiều câu vận dụng có tính toán từ dễ đến khó (khoảng 26 câu). Độ khó đề thi năm nay tương đương đề thi năm trước. Cấu trúc đề có sự phân hóa rõ rệt học sinh trung bình - khá - giỏi - xuất sắc. Các dạng vận dụng thấp và vận dụng cao không mới, nhưng có thay đổi cách đặt ra vấn đề không rập khuôn các đề năm trước nên kích thích được tư duy sáng tạo của HS. Giáo viên Phạm Thu Hằng (Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM) Đề tiếng Anh mức độ dễ hơn Đề thi năm nay bám sát đề thi mẫu của Bộ nhưng với mức độ dễ hơn. Cũng như mọi năm, phần đọc hiểu năm nay tương đối khó. Về ngữ pháp và cấu trúc, bên cạnh những điểm cơ bản, cũng có những câu đòi hỏi HS hiểu phần ngữ pháp ở mức nâng cao. Nhìn vào tưởng dễ nhưng có rất nhiều bẫy, các phương án gây nhiễu rất khó. Phần lớn thí sinh sẽ đạt trên 6 điểm. Giáo viên Bùi Trọng Quyền (Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM)