Thi THPT quốc gia 2019: Thiếu mã đề thi ở 3 điểm thi tại TP.HCM

Trong đó, thí sinh dự thi tại Trường THPT Trần Khai Nguyên làm bài thi môn sinh học chậm hơn so với thời gian quy định là 30 phút.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sự cố xảy ra tại các phòng thi có thí sinh tự do và lỗi do khâu in sao đề thi.