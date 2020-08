Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh Tây Ninh hào hứng sau môn thi đầu tiên

Theo các thí sinh, đề thi ngữ văn năm nay vừa sức học sinh và khá hay Ảnh: Giang Phương

Hoàn thành xong môn ngữ văn tại điểm thi trường THPT Tây Ninh , Thị Am My Giá, học sinh lớp 12C trường THPT Nội trú Tây Ninh, nhận xét, đề thi vừa sức học sinh. My Giá hào hứng với phần nghị luận bài thơ Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.