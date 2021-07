Thi tốt nghiệp THPT 2021: Phú Yên dừng 2 điểm thi do nghi ngờ thí sinh mắc Covid-19

Sáng 7.7, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên , cho biết qua xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT , Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo có yếu tố nghi ngờ về dịch tễ tại 2 điểm thi: Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Lâm (TP.Tuy Hoà) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Tây Hoà).

Do đó, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đề nghị Sở GD-ĐT dừng tổ chức thi tại hai điểm thi này, theo ông Lễ. Hơn 600 thí sinh tại hai điểm thi này sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết thêm việc dừng 2 điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là do nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19, chưa xác định F0.

Hiện tại, do số lượng nghi ngờ nhiều do lấy mẫu gộp và có nhiều mẫu gộp bị nghi ngờ nên phải dừng để đảm bảo an toàn, ông Thế lưu ý.

Tỉnh Phú Yên có 10.850 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT với 26 điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với thí sinh và cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, Sở Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 10.419 thí sinh và 2.433 cán bộ, nhân viên, giáo viên làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.