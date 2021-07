Thi tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh phấn khởi vì đề văn không quá khó

Theo Dung, đề ngữ văn năm nay không quá khó, câu hỏi làm văn 5 điểm nói về tình yêu người con gái trong tác phẩm “Sóng” của tác giả Xuân Quỳnh. Tác phẩm này, Dung đã ôn khá kỹ nên khi đọc đề không bị lúng túng mà tự tin làm bài.

Trước ngày thi, Vũ Đức Anh bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật và được bố đưa đến điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) vào phút chót. Tuy nhiên, những yếu tố này không làm ảnh hưởng đến tâm lý của Anh, dù việc đi lại có chút khó khăn.

Phụ huynh được bố trí đợi con ở khu vực vỉa hè Ảnh Trần Cường

Thiếu tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an P.Hàng Bài, cho biết trên địa bàn phường có một điểm thi là Trường THCS Trưng Vương. Công an P.Hàng Bài đã huy động nhiều cán bộ phối hợp với Công an Q.Hoàn Kiếm, lực lượng dân phòng, đoàn viên thanh niên,... tham gia phân luồng, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự.