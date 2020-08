Thi tốt nghiệp THPT: 4 thí sinh Bình Dương được đặc cách tốt nghiệp và miễn thi

Cụ thể trong số thí sinh vắng mặt có 1 thí sinh tử vong do tai nạn giao thông cách 10 ngày trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Số thí sinh còn lại là thí sinh tự do nên không rõ lý do bỏ thi.

Các thí sinh được đặc cách do phải nhập viện điều trị bệnh và có học lực khá trở lên, theo quy định của Bộ GD-ĐT. Còn 1 thí sinh được miễn thi do đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tỉnh Đoàn Bình Dương tiếp sức mùa thi cho các thí sinh Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thống kê nhanh của Sở GD-ĐT Bình Dương, sáng 9.8 có 11.176 thí sinh đăng ký dự thi, (chiều 8.8 có 11.416 thí sinh đăng ký).

Nhiều thí sinh cho biết sau khi thi xong môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hầu hết các thí sinh đều hứng khởi với đề bài phân tích tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.