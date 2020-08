Thi tốt nghiệp THPT: Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên vừa sức

Sáng nay, thí sinh bước vào ngày thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với nhiều môn được chia làm 2 tổ hợp. Tổ hợp 3 môn khoa học xã hội (KHXH) là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN) là vật lý, hoá học và sinh học.

Theo đó nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) sau khi kết thúc bài thi tổ hợp KHTN đều cho rằng đề thi không khó

Thí sinh trao đổi với nhau sau khi rời phòng thi

Lư Thượng An, học sinh Trường THCS-THPT Đăng Khoa, cho rằng ngày hôm nay mình thi các môn tổ hợp KHTN. An đánh giá đề thi năm nay vừa sức. “Riêng em ước tính trong 3 môn lý, hoá, sinh này em được từ 6 đến 7 điểm cho mỗi môn”, An chia sẻ.

Nhiều thí sinh thi tổ hợp KHTN cho biết đề không khó

Theo Dương Huỳnh Đức, học sinh Trường THPT Ernst Thalmann , đề thi tổ hợp môn KHTN vừa sức với học sinh có kiến thức nền hoặc ôn tập kỹ. Riêng Đức đã làm bài tốt trong buổi sáng hôm nay.

“Em nhẫm tính mỗi môn trong tổ hợp thi này em được từ khoảng 6 đến 7,5 điểm thôi”, Huỳnh Đức chia sẻ sau buổi thi tốt nghiệp THPT 2020 sáng nay.