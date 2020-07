Thi tốt nghiệp THPT: Lo gian lận thi cử nếu cho đeo khẩu trang vào phòng thi

Gỡ khẩu trang để kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi

Chiều 28.7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã gửi công văn khẩn đến các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trưởng các điểm thi tốt nghiệp THPT về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn cho TS thi tốt nghiệp THPT. Theo công văn này, trong thời gian học quy chế thi và dự thi, 100% TS dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi. Bảo đảm giãn cách trong quá trình cán bộ coi thi gọi TS vào phòng thi. TS đứng giữ khoảng cách an toàn, gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang để vào phòng thi. Các điểm thi phải đánh dấu vị trí đứng của TS và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng thi. TS đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà. Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị phụ huynh đưa con em đến điểm thi đứng cách cổng điểm thi 50 m, nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi; thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo quy định... An Dy