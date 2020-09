Thiếu sách giáo khoa lớp 6: Sẽ cung cấp đủ trong 1-2 ngày tới

Xung quanh phản ánh của phụ huynh và báo chí về việc khan hiếm nhiều đầu sách giáo khoa lớp 6 , khiến nhiều học sinh ở Hà Nội đến nay vẫn chưa mua đủ sách học. Trả lời báo chí bằng văn bản, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thừa nhận: trong vài ngày qua, có hiện tượng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa lớp 6, tại một số cửa hàng thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ở khu vực Hà Nội và TP.HCM.

Nhà xuất bản này lý giải: năm học 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương có biến động so với mọi năm, giảm ở các vùng có dịch, tăng ở một số TP lớn. Việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dồn dập vào dịp sau khai giảng (so với mọi năm là trước khai giảng).

Sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Nhà xuất bản Giáo dục đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực, in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh để có đủ sách trong 1 - 2 ngày tới.

Nhà xuất bản này cũng nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là 0377 333 545 giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa. Đường dây nóng này được duy trì từ 8 giờ đến 22 giờ, từ ngày 15. 6 đến ngày 30.9.2020, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.