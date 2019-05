Trường học sẽ không được chọn sách giáo khoa

Đề nghị quy định thống nhất độ tuổi nhận trẻ mầm non các trường công lập Giải trình kiến nghị tăng độ tuổi trẻ mầm non lên thành 6, 9 hoặc 12 tháng để phù hợp với thực tiễn, ông Bình cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy trong thực tế, có những trường hợp lao động nữ đi làm khi con mới được 4 tháng tuổi và có nhu cầu gửi con đến cơ sở giáo dục mầm non. Việc quy định của dự thảo Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý để những cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện có thể nhận trẻ từ 3 tháng tuổi, đáp ứng nhu cầu thực tế. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ như quy định hiện hành. Thảo luận sau đó, đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) đề nghị cần phải quy định cụ thể độ tuổi nhận trẻ mầm non tại các trường công lập, vì hiện nay, mỗi trường lại có độ tuổi nhận trẻ khác nhau, dẫn đến nhiều bất cập.