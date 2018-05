Thu hồi 621 giấy khen vì in sai

Ngày 25.5, tại lễ tổng kết khen thưởng cuối năm học 2017 - 2018, nhiều phụ huynh và giáo viên phát hiện các giấy khen in sai tiêu đề địa danh. Thay vì tiêu đề là thị trấn thì trong giấy khen lại ghi “xã thị trấn”. Trước phản ứng của phụ huynh, giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường buộc phải thu hồi toàn bộ số giấy khen trên để in lại. Đáng nói hơn, số giấy khen sai được “thầu” in ấn bởi một cửa hàng văn phòng phẩm của một chuyên viên đang làm việc tại Phòng GD-ĐT H.Vĩnh Thuận.



Liên quan đến vụ việc này, ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng phòng GD-ĐT H.Vĩnh Thuận, thừa nhận số giấy khen in sai do một cửa hàng của chuyên viên Phòng GD-ĐT H.Vĩnh Thuận thực hiện nhưng khẳng định “việc in sai do người nhà chuyên viên làm chứ không phải do chuyên viên thực hiện”.

Việc để xảy ra sai sót là do trường thuê in nhưng thiếu kiểm tra. Phòng GD-ĐT H.Vĩnh Thuận đã phê bình Ban giám hiệu Trường tiểu học Thị trấn 1, đồng thời nhắc nhở chung các trường trên địa bàn rút kinh nghiệm, không để tái phạm.