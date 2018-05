Thu hồi giấy phép trường mầm non, học sinh học ở đâu?

Theo phản ánh của phụ huynh, vào chiều 8.5, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh cùng với cán bộ phụ trách xã An Phú Tây đã đến Trường mầm non Hoàng Lam (tầng 2, tòa nhà HQ3, xã An Phú Tây) để triển khai quyết định thu hồi giấy phép thành lập trường này của UBND huyện Bình Chánh.

Lý do của quyết định này là: Diện tích đăng ký xây dựng Trường mầm non Hoàng Lam chưa được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nghiệm thu đưa vào sử dụng… Đồng thời để đảm bảo thực hiện các nội dung về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm quy định về hoạt động xây dựng…

Trước sự việc này, phụ huynh học sinh trường này bất ngờ và cho biết không nhận được bất cứ thông tin nào xung quanh câu chuyện này. Do vậy hàng trăm phụ huynh lo lắng trước việc gửi gần 250 học sinh đi học ở đâu?.

Phụ huynh bức xúc khi cơ quan chức năng đến triển khai quyết định - Ảnh: N.K

Trao đổi về vấn đề này, ông nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, cho biết lãnh đạo phòng giáo dục triển khai quyết định vào thời điểm này để nhà trường có kế hoạch sửa đổi, không tuyển sinh học sinh sau khi kết thúc năm học. Còn việc học của học sinh vẫn duy trì cho đến ngày bế giảng năm năm học 2017- 2018 vào cuối tháng 5 chứ không phải đột ngột cưỡng chế chuyển trường.

Đồng thời, ông Dũng cho biết phòng giáo dục đã thông báo với phụ huynh kế hoạch bố trí cho học sinh Trường mầm non Hoàng Lam được tiếp tục theo học tại các trường trên địa bàn để trường này thực hiện quyết định vi phạm. Cụ thể học sinh được bố trí vào các trường như: Hoàng Anh, Hoàng Anh 2, Hướng Dương, Hoa Lan…

Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, các cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu trường này thực hiện theo đúng quy định về quy hoạch trong khu dân cư do cư dân phản ánh trường hoạt động không đúng vị trí quy hoạch, cụ thể nằm ở khu vực bãi đậu xe. Thế nhưng nhà trường không chịu sửa đổi mà tiếp tục tuyển sinh trong hơn một năm qua từ khi có hơn 60 học sinh đến nay là gần 250 em.

Sau khi thu hồi giấy phép hoạt động, ông Nguyễn Trí Dũng nói nếu nhà trường thực hiện đúng theo quy định, các cơ quan quản lý có trách nhiệm sẽ kiểm tra và cấp phép hoạt động trở lại.