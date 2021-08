Thủ tướng: Làm tất cả những gì có thể để học sinh sớm được tiêm vắc xin

Hôm nay, 28.8, trong hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, lãnh đạo một số địa phương đã bày tỏ mong muốn Bộ GD-ĐT quan tâm tới vấn đề tiêm vắc xin cho học sinh để các em có thể sớm trở lại trường học khi cộng đồng đã hết tình trạng giãn cách.

Theo bà Thanh, “tỉnh Vĩnh Long xác định học sinh chỉ được đến trường khi trước hết Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới; thứ 2 là các em phải được an toàn, giáo viên và học sinh phải an tâm trong quá trình dạy học, xã hội có thể an lòng… Đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế quan tâm, có chương trình tiêm vắc xin cho đối tượng từ 12 đến 18 tuổi, để đảm bảo quyền lợi các em là được bảo vệ khi đến trường”.