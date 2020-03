Thừa Thiên-Huế: Học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ đến 15.3

Bình Định lùi lịch học của học sinh vì dịch bệnh Covid-19 Do diến biến của bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bình Định cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 15.3, học sinh THCS vẫn đi học lại vào ngày 9.3. Ngày 7.3, UBND tỉnh Bình Định có công văn số 1365/UBND-VX về việc cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 15.3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19 Học sinh THCS vẫn bắt đầu đi học lại từ ngày 9.3. Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, ngày 6.3, UBND tỉnh này có công văn yêu cầu tổ chức cho học sinh cấp tiểu học và THCS đi học trở lại từ ngày 9.3. Trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định đi học trở lại từ ngày 16.3. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến tiếp tục lùi thời gian đi học trở lại của học sinh tiểu học. Hoàng Trọng