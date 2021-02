Tích lũy kiến thức ra sao để làm tốt bài thi đánh giá năng lực?

Hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM Chiều 22.2, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết hiện đã có hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1.



Về kế hoạch tổ chức kỳ thi này, theo tiến sĩ Chính, nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vẫn diễn ra theo kế hoạch. Thí sinh thi đợt 1 sẽ dự thi sáng 28.3 tại đồng thời các địa phương: TP.HCM, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu của hơn 70 trường ĐH và CĐ năm nay. So với danh sách đã công bố trước đó, có thêm 2 trường ĐH mới được bổ sung gồm: Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Trường ĐH Phan Thiết. Trước đó, năm 2020 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã phải dời lại nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Kỳ thi đã bị ảnh hưởng nhiều khi chỉ thu hút chưa tới 50% số thí sinh dự thi trong số hơn 53.000 thí sinh đăng ký đợt 1 vào cuối tháng 8 năm ngoái. Thời hạn đăng ký dự thi sẽ kết thúc vào ngày 5.3 và số lượng đăng ký đang tăng mạnh vào những ngày cuối, khoảng 2.000 - 3.000 thí sinh đăng ký mỗi ngày.