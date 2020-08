Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 1.9.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 1.9.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt còn có những lời khuyên của các chuyên gia giúp thí sinh chọn trường, ngành học tương ứng với điểm thi tốt nghiệp THPT. Các địa phương chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Bộ GD-ĐT nói gì về điểm thi môn ngữ văn tỉnh An Giang cao đột biến?

Khi nào học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới?

Năm nay, học sinh lớp 1 sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, các trường tiểu học sẽ chọn một trong 5 bộ sách giáo khoa mới đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt để dạy.

Ngày mai (1.9), học sinh nhiều nơi bắt đầu tựu trường nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 vẫn không khỏi lúng túng trong việc mua sách giáo khoa và các thiết bị học tập cho con khi học sinh theo chương trình mới.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hầu hết các trường tiểu học ở thành phố đều hợp tác với các nhà xuất bản và được cung cấp sách giáo khoa trực tiếp.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.9) ghi nhận và cung cấp thông tin cho phụ huynh xung quanh việc mua sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học bằng điểm học bạ Khả Hòa

Những lưu ý khi chọn trường, ngành phù hợp với điểm thi

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, về điểm thi tốt nghiệp THPT , các tổ hợp khối truyền thống đều có mức điểm trung bình từ 18,5 - 20,36 và tổng điểm thí sinh đạt nhiều nhất từ 19 - 22. Hiện tại không ít thí sinh ở mức điểm này sẽ băn khoăn không biết nên nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học theo phương thức nào để phù hợp điểm số đang có và tăng khả năng trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích.

Tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến hôm nay do Báo Thanh Niên thực hiện, chuyên gia tuyển sinh của các trường đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho thí sinh như: Khi nào thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng? Chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển?... Ngoài ra, những thông tin liên quan đến việc làm, học bổng, học phí… cũng được các trường đề cập đến trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Xung quanh phản ánh về điểm thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh An Giang cao nhất cả nước và tăng đột biến so với chính địa phương, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đã tiến hành thanh tra công tác chấm thi tự luận của tỉnh này. Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ có phần trả lời của Bộ GD-ĐT về vấn đề này.