Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 2.5.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 2.5.2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt được nhiều người quan tâm: Nhiều cơ hội du học cho người Việt Nam sau hơn 20 năm hợp tác giáo dục Việt-Mỹ. Dịch Covid-19 ảnh hưởng gì đến du học Mỹ?

Bị mất việc, nghỉ việc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giờ đây, khi TP.HCM đã có lịch mở cửa trường mầm non trở lại, nhiều giáo viên, bảo mẫu lại loay hoay đi tìm công việc mới.

Có nhiều giáo viên mầm non trường tư mất việc trong dịch Covid -19, giờ thấy TP.HCM đã có văn bản cho học sinh đi học trở lại , trường mầm non cũng sắp được đón học sinh nên đã nộp đơn xin việc ở các trường . Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản vì “tỷ lệ chọi” tìm việc của các giáo viên mầm non thời điểm này khá cao nên dù nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng chưa thấy trường nào gọi phỏng vấn và chỉ hẹn gọi lại sau.