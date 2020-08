Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 4.8.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 4.8.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt , còn ghi nhận sự điều chỉnh phương án tuyển sinh của các trường đại học cho phù hợp với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các địa phương phải tăng nhân lực và kinh phí như thế nào khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong dịch Covid-19?

Thí sinh thi đợt 2 có bị ảnh hưởng quyền lợi xét tuyển đại học?

Với TP.Đà Nẵng và một số huyện, thị ở Quảng Nam và những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19, sẽ lùi thời gian thi tổ chức kỳ thi so với dự kiến và thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp, do địa phương đề xuất, khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Các tỉnh, thành không phải cách ly xã hội sẽ thi đợt 1, từ 8-10.8, gồm những thí sinh không phải cách ly. Các điểm thi phải bảo đảm phương án phòng, chống dịch như phun thuốc khử khuẩn, có nước rửa tay, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách…