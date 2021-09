‘Tôi yêu Việt Nam’ phiên bản ‘Vui giao thông’ có mùa thứ hai cho trẻ mầm non

Tôi yêu Việt Nam khởi đầu là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn do HVN phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia, Cục CSGT Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức. Chương trình được phát sóng trên truyền hình bắt đầu từ năm 2004. Từ năm 2020, Tôi yêu Việt Nam trở lại với phiên bản hoàn toàn mới Vui giao thông, tập trung vào lứa tuổi học sinh mầm non. Cùng với việc phát sóng trên truyền hình, HVN đã phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp tại 15 trường mầm non thuộc 5 tỉnh thành trong năm học 2020 - 2021 và đạt được kết quả khả quan với với 76% trẻ có nhận thức về ATGT. Tiếp nối thành công này, năm học 2021 - 2022, chương trình sẽ được mở rộng tới học sinh mầm non tại 23 tỉnh, thành. Trong những năm qua, bên cạnh việc phát sóng Tôi yêu Việt Nam tới khán giả cả nước, HVN còn tích cực triển khai nhiều hoạt động về ATGT như: Chương trình Trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với tên gọi “Giữ trọn ước mơ” trong 3 năm học từ năm học 2018 - 2019 đến hết năm học 2020 - 2021; Chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên và người dân mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” từ năm 2015; cùng nhiều chương trình giáo dục về ATGT cho học sinh các cấp...