Tốt nghiệp sư phạm có cần thêm chứng chỉ hành nghề?

Tốt nghiệp trường ngoài sư phạm không thể đi dạy bậc phổ thông Ngày 14.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay việc tuyển dụng GV hiện nay thực hiện theo Thông tư 20 - thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho GV mầm non đến THPT. Theo đó, GV mầm non ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên. GV tiểu học yêu cầu ứng viên bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên. GV THCS phải có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm trở lên hoặc CĐ các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Còn GV THPT phải có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, đối với yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của GV THCS, THPT, ông Long cũng cho hay các đơn vị tuyển dụng chỉ chấp nhận những chứng chỉ do các trường ĐH, tổ chức giáo dục mà Bộ GD-ĐT cho phép từ năm 2014 trở về trước. Còn từ năm 2014 đến nay, Bộ đã ngừng cấp phép cho các đơn vị đào tạo và cấp loại chứng chỉ này. Như vậy, theo vị lãnh đạo này, những sinh viên tốt nghiệp các trường khác ngoài sư phạm bắt đầu từ năm 2018 không thể đăng ký tuyển dụng vào giảng dạy trong các trường học vì không có chứng chỉ nói trên. Đây là việc làm nhằm chuẩn hóa nghề nghiệp đối với GV cơ sở giáo dục phổ thông đã có hiệu lực từ tháng 10.2018. Bích Thanh