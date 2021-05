TP.HCM chỉ thị về thi cử như thế nào trước diễn biến của dịch Covid-19?

Theo đó, trong khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đầu cấp các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký nhập học cho học sinh theo tuyến, theo địa bàn, qua dịch vụ công trực tuyến, quy trình công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng.

Cũng trong chỉ thị, UBND TP giao UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo phân công quản lý, đúng theo quyết định của UBND thành phố đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, rõ ràng. Đảm bảo sắp xếp đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn (có hoặc không có hộ khẩu). Đảm bảo tiến độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường, công tác tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới.

UBND TP giao Sở GD-ĐT giám sát việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp ở TP. Thủ Đức và các quận, huyện. Kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, báo cáo và tham mưu Ban chỉ đạo thành phố xử lý những nội dung chưa phù hợp.

Về công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khảo sát lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19, TP chỉ thị Công an thành phố phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu đề thi, in, sao đề thi. Tham gia bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi. Bố trí tại mỗi điểm một cán bộ y tế trực trong thời gian thi, thực hiện khử khuẩn trước ngày bắt đầu làm việc một ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ, hỗ trợ phương tiện và nhân sự thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh đầu mỗi buổi thi. Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.