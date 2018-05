TP.HCM: Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Theo đó, Phòng Giáo dục quận Tân Bình quy định các trường mầm non nhận học sinh từ 6 đến 18 tháng tuổi bao gồm: Trường mầm non Quận, Mầm non 6, Mầm non Tuổi Xanh, Mầm non 9, Mầm non 11, Mầm non 13, Mầm non 14, Mầm non Bàu Cát.

Thời gian tuyển sinh của các lớp bậc mầm non từ ngày 2 đến ngày 16.7, riêng học sinh lớp lá phải có giấy gọi ra lớp dành cho trẻ 5 tuổi của UBND phường.

Các trường tiểu học bắt đầu tuyển sinh từ ngày 2.7 và công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7. Trong đó, những những trường tiểu học được phụ huynh quan tâm có quy định phân tuyến như sau: Trường tiểu học Lê Văn Sỹ nhận học sinh phường 1 và 2; Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn nhận học sinh phường 12; Trường tiểu học Trần Quốc Toản nhận học sinh phường 14.

Ngoài ra, trong năm học mới quận Tân Bình có 3 trường tiểu học mở lớp 1 tích hợp là Đống Đa, Lê Văn Sĩ và Trần Quốc Tuấn.

Đối với việc tuyển sinh lớp 6, Ban tuyển sinh quận quy định học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận đều được phân tuyến vào trường THCS công lập theo địa bàn gần trường tiểu học mà học sinh đã học. Các trường THCS sẽ nhận hồ sơ nhập học của học sinh được phân tuyến từ 28.6 đến ngày 9.7.

Trong đó, những trường được nhiều phụ huynh quan tâm tuyển sinh như sau: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều nhận học sinh của Trường tiểu học Đống Đa, Lê Văn Sỹ, Chi Lăng; THCS Hoàng Hoa Thám nhận học sinh của Trường tiểu học Sơn Cang, Lê Văn Sĩ, Yên Thế, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung.

Bạn đọc có thể xem bảng phân tuyến TẠI ĐÂY