Trại hè - giải pháp toàn vẹn cho trẻ vừa học vừa chơi

Rời xa các thiết bị vi tính

Giúp trẻ rời xa các thiết bị công nghệ và tận hưởng những hoạt động ngoài trời lý thú luôn là mong muốn của hầu hết phụ huynh khi năm học chính khóa vừa kết thúc. Trại hè Anh ngữ thường niên tại trường Quốc tế Việt Úc (VAS) mang đến cho trẻ một sân chơi vui học năng động và bổ ích với các hoạt động dã ngoại, hội trại, thể thao, nghệ thuật và phát triển kỹ năng trong 6 tuần hè. Đặc biệt, gần 70% thời lượng chương trình được chuyển tải bằng tiếng Anh với sự tham gia của đội ngũ giáo viên nước ngoài và các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Chương trình được mở rộng cho cả các em học sinh ngoài hệ thống VAS.

Trại hè Anh ngữ VAS - Trẻ chọn mùa hè, chọn hành trình mơ ước

Phát triển thể chất và các môn năng khiếu tự chọn

Tại Trại hè năm nay, lần đầu tiên học sinh lớp 5 - 10 được tự do lựa chọn theo học các môn năng khiếu và thể thao theo sở thích. Chương trình cung cấp 4 giờ học mỗi tuần cho các môn thể thao gồm bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, bóng né và môn kỹ năng biểu diễn với hát, đàn keyboard, múa truyền thống và nhảy hiện đại. Trong khi đó, học sinh lớp 1 - 4 được tham gia 5 giờ kịch nghệ mỗi tuần để trau dồi ngôn ngữ, kỹ năng kể chuyện và tự tin trước công chúng.

Ngoài ra, tất cả các trại sinh đều được tham gia các môn học nấu ăn, tề gia nội trợ, STEAM, bơi lội và 5 giờ học theo dự án mỗi tuần.

Tự chọn các môn năng khiếu theo sở thích

Củng cố và phát triển vốn tiếng Anh giao tiếp, học thuật

Nhằm giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh sau những ngày hè, VAS tập trung phát triển cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết qua các tiết học cùng giáo viên bản ngữ (3 giờ/tuần) và các hoạt động dã ngoại thực hành đa dạng xuyên suốt Trại hè. Bên cạnh đó, trẻ còn được bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh để sẵn sàng bước vào chương trình Cambridge và giáo dục quốc gia vào năm học mới.

Đặc biệt, chương trình còn trang bị kiến thức nền tảng cho học sinh Mầm non chuẩn bị bước vào lớp 1 với 4 tiết/tuần cho chương trình giáo dục quốc gia và 3 giờ/tuần bồi dưỡng kiến thức Toán, tiếng Anh và Khoa học cho chương trình Cambridge.

Khám phá những vùng đất mới

Dù những chuyến bay quốc tế vẫn chưa nối lại nhưng may mắn thay, nước ta vẫn là một địa điểm an toàn cho các hoạt động khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người trong nước. Tại Trại hè năm nay, VAS sẽ mang đến cho các em học sinh một trải nghiệm mới hoàn toàn khác biệt với 2 hội trại độc đáo theo chủ đề về với thiên nhiên và thực hành phát triển bền vững tại Hội An - Đà Nẵng (lớp 5-7) và tại Quảng Bình (lớp 8-10). Hội trại kéo dài 4 ngày 3 đêm với những hoạt động đa dạng giúp học sinh rèn luyện tính tự lập, phát triển kỹ năng sinh tồn, mở rộng tầm nhìn và ý thức bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên của dân tộc.

2 hội trại khám phá độc đáo cùng các chuyến dã ngoại trong ngày giúp trẻ làm giàu vốn sống