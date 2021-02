Trẻ mầm non cũng… học trực tuyến?

Trẻ mầm non cũng có “bài tập”

Hôm qua, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì chị B.L, phụ huynh có con học tại một trường mầm non ở quận Gò Vấp, TP.HCM nhận được tin nhắn zalo của cô giáo lớp con về việc học trực tuyến.

Tin nhắn viết: “Trong thời gian các bé ở nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19 . Được sự chỉ đạo từ phía Phòng GD-ĐT, nhà trường có tổ chức quay các clip với đề tài phù hợp cho các bé thực hiện tại nhà. Quý phụ huynh giúp em mở cho bé coi và khuyến khích các bé thực hiện tại nhà. Em nhờ phụ huynh có thể chụp hình hoặc quay video ngắn quá trình các bé thao tác để e gửi về cho ban giám hiệu nhà trường. Cô xin cám ơn quý phụ huynh”.

“Để lau được nhà các con cần chuẩn bị những dụng cụ như sau: Một thùng đựng nước sạch, cây lâu nhà. Nhưng nhớ nhé, trước khi lau nhà các con phải quét nhà thật sạch sẽ đã nha…”, cô N. tiếp tục hướng dẫn.

Chị B.L cho biết, con chị đang học lớp lá và hiện bé đã được mẹ hướng dẫn cách lau nhà từ lâu rồi nên chị cũng không biết phải nói với con như thế nào về “bài tập” này của cô giáo. Trong khi đó, bé thứ 2 của chị mới 2 tuổi thì được gửi video cô giáo kể chuyện, tập đọc thơ cho con.

Nhận video bài học của các con, vợ chồng chị N.L không biết phải xử lý thế nào cho phù hợp. Hiện hai con của chị đang được gửi nhà người quen nhờ trông giúp, nên buổi tối về hai vợ chồng mở video cho con xem, rồi nhờ con đi lau nhà để ba mẹ quay video gửi lại cho cô. Còn bé nhỏ, vì mãi chơi, nói lại chưa rõ nên mãi 2-3 ngày vẫn chưa “trả bài” được lại cho cô giáo.

“Thực ra thì việc cô giáo gửi video bài học mình không có ý kiến gì, nhưng thấy các cô vất vả làm video mà tính ứng dụng không bao nhiêu thì các trường vẫn nên xem lại. Với trẻ mầm non , cái quan trọng nhất khi gửi ở trường là sự chăm sóc, phần lớn thời gian của các con dành để chơi, ngủ, ăn… Còn việc học, với lứa tuổi này thì dạy trực tiếp ở trường cũng chỉ là những bài học đơn giản, còn việc dạy trực tuyến theo mình không cần thiết”, nữ phụ huynh này chia sẻ.

Tương tự, mới đây tất cả phụ huynh của Hệ thống mầm non Hooray đều nhận được thông báo về “chương trình học trực tuyến ” của con mình. Có con học tại trường này, chị H.O cũng cho biết khá bất ngờ vì con mình chỉ mới ở bậc mầm non, trường thông báo bé sẽ học trực tuyến qua hai hình thức, học qua video và học qua tương tác trực tiếp với giáo viên, chương trình học bắt đầu từ ngày 22.2-28.2. Trường cũng thông báo cho phụ huynh cài đặt phần mềm để con học trực tuyến.

Một trường mầm non ở TP.HCM thông báo về chương trình học trực tuyến tới phụ huynh Phụ huynh cung cấp

Con nghỉ học, khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi con, giờ còn học trực tuyến thì làm sao được, chưa kể, con nhà mình còn hạn chế xem tivi, điện thoại. Mà mình cũng không tưởng tượng được lớp 18-24 tháng thì cô dạy như thế nào luôn”, chị H.O nói và cho biết con mình chỉ mới 20 tháng tuổi.

"Các video của giáo viên gửi khá hữu ích"

Tuy nhiên, cũng nhiều phụ huynh cho rằng, việc dạy trực tuyến ở mầm non chủ yếu là dạy những bài học nhẹ nhàng, giúp trẻ và giáo viên có sự kết nối trong thời gian nghỉ học để các con không quên giáo viên, khi đi học trở lại sẽ dễ dàng hơn.

Có con học tại Trường mầm non 9 (Q.Tân Bình), chị Mai Phương cho biết cả hai mẹ con khá hứng thú khi làm theo các video “bài tập” mà giáo viên gửi. Trong các video này, giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ làm hình tròn, làm đồ ăn cho bữa sáng, làm đồ chơi thổi bong bóng xà phòng…

“Chị không phản đối. Vì bản thân chị thích dạy con học. Đôi khi mình không có giáo trình bài bản mà các video của giáo viên gửi lại khá hữu ích. Nếu phụ huynh dành thời gian cho con thì thực hiện nhanh lắm, không mất nhiều thời gian mà con lại có thêm trò chơi mới”, chị Mai Phương chia sẻ.

Không chỉ ở những trường này, theo yêu cầu của Phòng GD-ĐT, nhiều trường mầm non ở TP.HCM đều triển khai chương trình dạy trực tuyến cho trẻ mầm non, trong đó phần lớn các trường đều tổ chức xây dựng bài học, quay video… để dạy trẻ các kỹ năng cơ bản như lau nhà, rửa chén, gấp áo quần, đọc thơ, kể chuyện, tập hát…

Mầm non có cần học trực tuyến?

Chia sẻ về chương trình dạy trực tuyến cho trẻ mầm non, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết không hề có chuyện trẻ mầm non phải học trực tuyến.

“Trẻ mầm non việc ngồi yên 3-4 phút là đã khó, làm gì có chuyện học trực tuyến, chúng tôi cũng không có bất kỳ chỉ đạo nào về việc triển khai chương trình học trực tuyến ở lứa tuổi này. Đối với các trường mầm non ngoài công lập, có thể sẽ có thỏa thuận với phụ huynh về việc có dạy trực tuyến hay không, còn tất cả các trường chúng tôi khuyến khích có sự tương tác giữa cô và trẻ thì có thể làm các video dạy các kỹ năng gửi cho phụ huynh để các con không quên mặt cô. Riêng với trẻ 5 tuổi thì các kỹ năng nào có trong chương trình học chúng tôi vẫn khuyến khích giáo viên hướng dẫn trẻ…”, bà Điệp nói.

Theo bà Điệp đây chỉ là những video mang tính tương tác, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc cũng như những bài học đơn giản để phụ huynh có thể tham khảo thêm trong quá trình chăm sóc con ở nhà khi trẻ nghỉ học phòng dịch Covid-19

“Nếu có chủ trương dạy trực tuyến thì phải thu học phí mà thu phí thì không đúng vì với trẻ mầm non việc học trực tuyến, tương tác trực tiếp như các bậc học khác là không hiệu quả, thực tế”, bà Điệp nói thêm.