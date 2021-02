Nhiều trẻ mầm non phải cách ly vì dịch Covid-19: Học cách vươt qua hoàn cảnh ra sao?

Ngày 2.2, 75 học sinh Trường mầm non Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) trở thành F1 khi bạn học cùng lớp và bà ngoại của bé này dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, số trẻ này phải cách ly tập trung tại trường.

Còn mới đây nhất, ngày 8.2 có 44 trẻ mầm non ở Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6, Q.Gò Vấp) cũng trở thành F1 khi bạn học cùng lớp và mẹ của bé dương tính với Covid -19. Hiện số trẻ của lớp này đã thực hiện cách ly tại nhà theo quy định mới của Bộ Y tế

Vậy cha mẹ có trẻ thuộc diện cách ly phải xử lý, chăm sóc con thế nào? Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Diệu Anh (Nghiên cứu sinh tâm lý Khoa tâm lý Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho rằng trước hết chính người lớn phải nhìn vấn đề theo chiều hướng tích cực.

Thay vì lo lắng, bất an, buồn chán vì phải cách ly với con thì hãy xem đây là cơ hội, dành thời gian ở bên cạnh con, dạy thêm cho con những kỹ năng mới cũng như học cách vượt qua hoàn cảnh trong từng trường hợp khác nhau.

“Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc mình bận rộn với công việc, cuộc sống nên thật sự nhiều cha mẹ không có đủ độ sâu khi nói chuyện với con, mà chỉ thường trao đổi thông tin và hỗ trợ chăm sóc mang tính vật lý. Bây giờ, khi có nhiều thời gian hơn thì hãy dành thời gian để chia sẻ sâu hơn về mặt tình cảm và cũng là dịp để phụ huynh theo dõi cảm xúc, hành vi của con. Khi nghỉ học và phải ở trong nhà nhiều ngày liền trẻ dễ nãy sinh cảm xúc tiêu cực, phụ huynh phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn, giúp con vượt qua được những cảm xúc con đang có”, bà Diệu Anh chia sẻ.

Cha mẹ cũng cần thông tin, chia sẻ cho con về tình hình dịch bệnh và lý do tại sao con phải cách ly, sự cần thiết của việc cách ly phòng bệnh để trẻ hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh thực tế. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ tết, các con có thể sẽ mong muốn được đi chơi, chúc tết và tham gia các hoạt động bên ngoài thì việc chia sẻ thông tin lại càng cần thiết.

Trẻ ở nhà dài ngày, cha mẹ cũng cần lên kế hoạch hoạt động cho từng ngày, trong đó cần thiết phải có hoạt động thể chất cho trẻ. Mỗi sáng, phụ huynh có thể dành 20-30 phút để con vận động tay chân, cơ thể.

Trong khi đó, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, thì việc trẻ được cách ly ở nhà đối với trẻ từ 5 tuổi trở xuống tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ hơn rất nhiều so với việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc cách ly tại nhà thì ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình lại rất quan trọng.

Theo bác sĩ Khanh, trong thời gian cách ly gia đình cần phải nắm rõ và tuân thủ đúng cách quy định cách ly, báo cáo tình hình thường xuyên với phía các cơ quan quản lý, giám sát. “Trong 14 ngày cách ly, nếu trẻ có bất kỳ vấn đề sức khoẻ, hay bị bất kỳ bệnh gì khác thì gia đình cần báo cáo lại các cơ quan giám sát để được hỗ trợ và hướng dẫn phù hợp.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hiển, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Q.Gò Vấp, TP.HCM), nơi có 41 trẻ mầm non phải cách ly tại nhà do liên quan đến ca dương tính với Covid-19 cho biết trường thường xuyên liên lạc với phụ huynh. Ngoài việc giám sát, chia sẻ thông tin đến các gia đình thuộc diện cách ly thì trường cũng hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ tại nhà.