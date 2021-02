41 trẻ mầm non thuộc diện F1 ở TP.HCM sẽ cách ly tại nhà như thế nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ngày 8.2, 41/44 trẻ mầm non tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà cùng với cha mẹ theo quy định mới; ba mẹ cũng phải xét nghiệm. Tại trường mầm non này, có 3 trẻ khác đã về các địa phương khác, trong đó có 1 trẻ về Q.Tân Phú.