Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 tham gia tuyến đầu chống dịch

Chiều 1.10, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 (điểm đào tạo phía nam, đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức lễ xuất quân cho 100 cán bộ, học viên của nhà trường tham gia công phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Đồng Nai (từ 1.10 đến 30.11).

Phát biểu tại lễ xuất quân, đại tá Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mỗi cán bộ, học viên tham gia đoàn công tác lần này đều cảm thấy tự hào, vinh dự khi được góp phần công sức của mình vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 2.8, 70 cán bộ, học viên của nhà trường cũng đã tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Có mặt tại buổi lễ, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cảm ơn Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã luôn đồng hành cùng Công an tỉnh trong quá trình triển khai tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch.