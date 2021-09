Thiếu tướng Phan Văn Xựng: Tình quân dân đong đầy trong gian khó

PV Thanh Niên vừa có cuộc trao đổi với thiếu tướng Phan Văn Xựng , Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM về những “mặt trận” mà quân đội đã tham gia trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid -19, góp phần đảm bảo an sinh…

PV Thanh Niên: Người dân đã quen thuộc với hình ảnh bộ đội thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường, len lỏi trong từng con hẻm để giúp dân, vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men…, thiếu tướng có thể chia sẻ thêm về sự hiện diện này?

Bộ đội tham gia trên các mặt công tác từ phối hợp chốt chặt, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường lớn. Bộ đội đến từng ngõ hẻm tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh, lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân; vận chuyển bình ô xy cho các bệnh viện.

Cùng với đó, hơn 1 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đảm nhiệm vận chuyển, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng và bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm Covid-19 cho thân nhân gia đình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

* Đánh giá ban đầu về kết quả đạt được, các đóng góp của quân đội trong công tác phòng chống dịch của TP.HCM thời gian qua, thưa thiếu tướng?

- Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, không sợ nguy hiểm, tham gia thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần xung kích của người lính, bằng mệnh lệnh trái tim. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh, trên tất cả các con đường, ngõ hẻm, khu dân cư để hỗ trợ người dân khó khăn, chăm sóc bệnh nhân và duy trì trật tự...

Người dân tuân thủ các quy định tốt hơn là điều kiện quan trọng để các lực lượng y tế đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0, từng bước ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Về công tác điều trị, lực lượng quân y bổ sung cho ngành y tế, để thành lập các tổ y tế cộng đồng, trạm y tế lưu động ở 312 phường, xã, thị trấn, góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ, điều trị bệnh nhân ở tuyến cơ sở, xử lý kịp thời và hạn chế các trường hợp chuyển nặng, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Qua đó, tăng khả năng cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong.

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, túi an sinh đến với từng hộ dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm kịp thời hơn, góp phần bảo đảm an dân, an sinh xã hội tốt hơn...