Trường CĐ Sư phạm Gia Lai chỉ tuyển được 90 sinh viên

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện về việc phòng chống mưa bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó cho phép xem xét lùi ngày khai giảng nếu chưa an toàn.

Năm nay, thí sinh chưa hết bất ngờ vì điểm chuẩn khối trường công an lao dốc thì lại tiếp tục sửng sốt khi 2 trường công an hàng đầu đều thông báo xét tuyển bổ sung các ngành về nghiệp vụ công an.