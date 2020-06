Trường đại học sẽ 'cắm chốt' các điểm thi THPT

Năm nay, theo ông Cường, quy chế thi tăng cường cán bộ, giảng viên của trường ĐH vào khâu in sao đề thi. Cụ thể, việc kiểm tra, giám sát tại vòng 2 của khu vực in sao đề thi cũng được tiến hành với 63 cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục ĐH thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát độc lập tại 63 sở GD-ĐT, 1 người/sở. Trước đây, vòng 2 in sao đề thi chỉ có lực lượng giám sát là cán bộ công an và thanh tra sở thì nay có thêm cán bộ, giảng viên của trường ĐH.