Trường đại học ứng phó khi xuất hiện ca bệnh Covid-19

Để kịp thời ứng phó với các ca F0 này, trường ĐH đã và đang thực hiện nhiều phương án cụ thể để phòng chống dịch Covid-19 nhanh và hiệu quả nhất.

Làm gì khi xuất hiện F0 trên giảng đường?

Để phòng chống, dịch Covid-19, tất cả các trường ĐH đều chuyển sang dạy - học theo hình thức trực tuyến.

Tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết trường đã quá bất ngờ khi nhận được thông báo có ca F0 là nghiên cứu sinh này. Ngay thời điểm đó, cơ quan y tế địa phương cùng phối hợp với trường khẩn trương thực hiện truy vết người tiếp xúc gần, ngay lập tức khử khuẩn và phong toả các khu vực bệnh nhân từng đến từ nhà xe, căn tin, trung tâm nghiên cứu…

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM cũng phải phát đi thông báo khẩn truy vết người tiếp xúc gần khi một sinh viên trườn này được xác định mắc Covid-19 vào ngày 1.6.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường này cho biết, rất may trường đã chuyển toàn bộ hoạt động dạy học qua hình thức trực tuyến từ ngày 10.5, kể cả hoạt động thực tập và thực hành trong trường. Do vậy, trường hợp sinh viên ở Long An bị nhiễm Covid-19 xảy ra bên ngoài trường. Nhưng nhằm kịp thời truy vết, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, trường thông báo rộng rãi nếu có trường hợp tiếp xúc gần với sinh viên này trong thời gian trên kịp thời liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Trước đó, một số trường khác cũng phát hiện sinh viên thuộc diện F1, trường phải ra thông báo khẩn ngừng học trực tiếp như: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM…

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thực hiện đo thân nhiệt người ra vào tại cổng trường hồi tháng 1 HÀ ÁNH

Chuyển đổi phương thức hoạt động